Этническое фэшн-шоу покажут на выставке "Россия" на ВДНХ

23 ноября на ВДНХ на выставке-форуме "Россия", который проходит в павильоне № 75, москвичам покажут этническое фэшн-шоу. Гостям показа представят изделия из меха, кожи и бисера народов Ямала-Ненецкого автономного округа.

Еще в павильоне № 75 можно увидеть экспонат в виде мамонта. При помощи современных технологий его можно оживить: для этого нужно навести камеру смартфона на QR-код, и в телефоне мамонт расскажет о туристических точках региона РФ.

Кроме того, посетители экспозиции увидят итоги масштабной реставрации павильонов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.