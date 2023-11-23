В Москве состоялся Международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей

В Москве состоялся 27-й Международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей. Участники обсудили современные вызовы на рынке медиа, развитие региональных телекомпаний и тематическое телевидение. Кроме того, поговорили об эффективной работе в соцсетях.

В первый день мероприятия состоялась церемония награждения лауреатов премии имени Владимира Зворыкина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.