Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября, 15:30

Город

В Москве состоялся Международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей

В Москве состоялся Международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново

В Москве завершается подготовка 160 катков с искусственным льдом

Новости часа: Собянин заявил, что 25 новостроек по программе реновации ввели на юге Москвы

Москвичам рассказали, куда стоит заглянуть на ВДНХ

Новости часа: Собянин утвердил дополнительные меры поддержки московской промышленности

На территории бывшей промзоны в Нижегородском районе построят жилой квартал

Новости часа: в столице улучшили 100 маршрутов наземного транспорта у станций метро и МЦД

Москвичам рассказали о реставрации павильонов на ВДНХ

Собянин рассказал, как меняется наземный транспорт с развитием метро и МЦД

В Москве состоялся 27-й Международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей. Участники обсудили современные вызовы на рынке медиа, развитие региональных телекомпаний и тематическое телевидение. Кроме того, поговорили об эффективной работе в соцсетях.

В первый день мероприятия состоялась церемония награждения лауреатов премии имени Владимира Зворыкина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городобществовидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика