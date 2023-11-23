В Москве завершается подготовка 160 катков с искусственным льдом

В Москве предстоящей зимой будут работать около 160 открытых катков с искусственным льдом. Они заработают во всех административных округах в пятницу, 24 ноября. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На всех площадках предусмотрены пункты проката, обогрева, оказания первой медпомощи и охраны, а также раздевалки и точки питания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.