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23 ноября, 15:15

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В Москве завершается подготовка 160 катков с искусственным льдом

В Москве завершается подготовка 160 катков с искусственным льдом

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В Москве предстоящей зимой будут работать около 160 открытых катков с искусственным льдом. Они заработают во всех административных округах в пятницу, 24 ноября. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На всех площадках предусмотрены пункты проката, обогрева, оказания первой медпомощи и охраны, а также раздевалки и точки питания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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