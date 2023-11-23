Москвичам рассказали о программе обновления фасадов домов в столице

Более девяти тысяч фасадов жилых домов привели в порядок в Москве в рамках капитального ремонта. Как отметил заммэра столицы Петр Бирюков, эта программа – одна из самых масштабных не только в России, но и во всем мире. В нее вошли более 29 тысяч домов.

При этом для каждого типа фасадов используют особую технологию, чтобы как можно точнее восстановить первоначальный облик здания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.