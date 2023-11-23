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Новости

23 ноября, 07:30

Город

Москвичам рассказали, где в городе уже установили новогодние декорации

Москвичам рассказали, где в городе уже установили новогодние декорации

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Разноцветные светящиеся арки и нити мерцающих гирлянд – в столице все четче чувствуется праздничная атмосфера. На улицах устанавливают новогодние декорации. Москвичи увидят их в уже привычных местах. Так, на Поклонную гору возвращается гигантский елочный шар, а к "Ростокинскому акведуку" – фигуры полярных медведей.

Как украшают город? И где уже можно полюбоваться результатами работы декораторов? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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