Москвичей призвали воспользоваться общественным транспортом в вечерний час пик

Вечером 23 ноября в столице ожидаются заторы до 8 баллов, об этом предупредил Дептранс. Кроме того, по прогнозу синоптиков, в ближайшие часы похолодает, а на дорогах станет скользко.

Основные затруднения будут в центре города, ТТК, МКАД и на вылетных магистралях в сторону области. Также водителям рекомендовали воспользоваться городским транспортом для поездок по городу в час пик.

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