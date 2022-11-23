Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

23 ноября, 18:15

Город

Москвичей призвали воспользоваться общественным транспортом в вечерний час пик

Москвичей призвали воспользоваться общественным транспортом в вечерний час пик

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Дептранс заявил о 8-бальных заторах на дорогах столицы 23 ноября

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Вечером 23 ноября в столице ожидаются заторы до 8 баллов, об этом предупредил Дептранс. Кроме того, по прогнозу синоптиков, в ближайшие часы похолодает, а на дорогах станет скользко.

Основные затруднения будут в центре города, ТТК, МКАД и на вылетных магистралях в сторону области. Также водителям рекомендовали воспользоваться городским транспортом для поездок по городу в час пик.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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