На окраине Битцевского леса появился "Парадный вход в лес" – новый рекреационный центр со стороны станций метро "Новоясеневская" и "Битцевский парк". Зона отдыха разделяет проход в зеленую зону и территорию, прилегающую к метро. Это место отдыха, которое существовало и раньше, но по программе "Мой район" его удалось модернизировать и сделать удобным для местных жителей.

Раньше самый удобный путь к метро закрывали гаражи. Теперь это пешеходная зона и парк одновременно. "Парадный вход в лес" через аллею связан с локальным рекреационным центром "Зеленый бульвар" у метро "Улица Академика Янгеля".

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