15:30Город
Москву начали украшать к Новому году
Сотрудники комплекса городского хозяйства начали монтаж декоративных праздничных конструкций на улицах Москвы в рамках подготовки к новогодним и рождественским торжествам. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Петр Бирюков.
По его словам, в преддверии Нового года на столичных улицах изменится режим работы архитектурно-художественной подсветки, а световые консоли установят на опорах освещения на мостах и вдоль центральных улиц.
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