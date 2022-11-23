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В Москве 97% заявок девелоперов на госуслуги поступают онлайн

В Москве 97% заявок девелоперов на госуслуги поступают онлайн

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97% заявок девелоперов на госуслуги в столице поступают онлайн, об этом рассказали в департаменте градостроительной политики Москвы. На данный момент в электронном виде можно получить 33 услуги, большая часть из них доступна только в Сети.

В ближайшее время департамент планирует сократить сроки оформления некоторых документов. По данным ВЦИОМ, в результате принятых мер застройщики Москвы стали больше доверять властям и полагаться на электронное оформление

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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