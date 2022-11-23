Центр госуслуг открылся после ремонта в столичном районе Ивановское

В Москве после капитального ремонта открылся центр госуслуг в районе Ивановское. Новый офис стал комфортнее и удобнее для жителей, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для оформления услуг онлайн жителям доступны шесть компьютеров. В зоне ожидания посетители могут заполнить заявление, зарядить гаджеты, выпить кофе и отдохнуть.

Центр усовершенствован и для комфортного пребывания и передвижения маломобильных граждан. Для удобства родителей с детьми есть детская игровая зона, а также комната матери и ребенка.

За 2022 год в столице открылось уже 12 центров госуслуг. Часть из них новые, остальные переехали в более современные здания. До конца декабря после капремонта будет запущен еще один офис в районе Печатники.

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