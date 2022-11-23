В ЦОДД предупредили о 8-бальных заторах в столице 23 ноября

В Москве спрогнозировали длинные заторы из-за непогоды. Дороги и тротуары покрылись коркой после ледяного дождя. По данным ЦОДД, трафик может достигнуть 7–8 баллов. Основные затруднения ожидаются в центре города, на ТТК и вылетных магистралей в сторону области.

Тем временем столичные коммунальщики продолжают работать в усиленном режиме, снег и лед в первую очередь чистят в районе пешеходных зон, остановок и социальных объектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.