Свалка бытовых и строительных отходов на Салтыковской улице в ВАО опечатана

Сотрудники Роспотребнадзора проверили полигон по хранению твердых бытовых отходов на улице Салтыковской. В ведомство поступила информация о том, что объект там находился незаконно.

Проверка осуществлялась совместно с прокуратурой. В результате специалисты обнаружили многочисленные нарушения требований к размещению отходов.

Теперь ответственным за эти нарушения придется приостановить всю работу. На месте уже опечатали въездные ворота и бытовки для рабочих. В дальнейшем материалы передадут в суд для решения вопроса о приостановке деятельности на 90 суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.