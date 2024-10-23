Около 5 млн квадратных метров жилья построили по программе реновации в столице

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Около 5 миллионов квадратных метров жилья построили по программе реновации в столице. Об рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) назначит дополнительные поезда в период с 1 по 4 ноября.

Поезда курсируют штатно на МЦД-4 после задержки по техническим причинам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24