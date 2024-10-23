23 октября, 12:30Город
Около 5 млн квадратных метров жилья построили по программе реновации в столице
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.
Около 5 миллионов квадратных метров жилья построили по программе реновации в столице. Об рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) назначит дополнительные поезда в период с 1 по 4 ноября.
Поезда курсируют штатно на МЦД-4 после задержки по техническим причинам.
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