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23 октября, 12:30

Город

Около 5 млн квадратных метров жилья построили по программе реновации в столице

Около 5 млн квадратных метров жилья построили по программе реновации в столице

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Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Около 5 миллионов квадратных метров жилья построили по программе реновации в столице. Об рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) назначит дополнительные поезда в период с 1 по 4 ноября.

Поезда курсируют штатно на МЦД-4 после задержки по техническим причинам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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