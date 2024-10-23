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23 октября, 07:30

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Почти 1,5 тыс пешеходных переходов обустроили в Москве за пять лет

Почти 1,5 тыс пешеходных переходов обустроили в Москве за пять лет

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За последние пять лет в Москве было обустроено почти 1,5 тысячи пешеходных переходов, которые появились рядом с больницами, школами и остановками общественного транспорта. В настоящее время в столице насчитывается уже 19 тысяч таких переходов. Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) определяют места для их размещения.

В ЦОДД добавили, что переходы не только обеспечивают безопасность, но и позволяют прокладывать новые маршруты и передвигаться по городу быстрее. Они обустраиваются рядом с социальными объектами и остановками общественного транспорта, а также в местах, где ранее происходили ДТП.

Жители Москвы могут обратиться в ЦОДД по электронной почте с предложением по корректировке схемы движения. Для этого необходимо указать свой округ и район в теме письма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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