Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 07:15

Город

Порядка 1,7 тыс дворов благоустроили в этом году в Москве

Порядка 1,7 тыс дворов благоустроили в этом году в Москве

Несколько общественных пространств обустроили в центре Москвы в 2024 году

Новости часа: почти все районы участвуют в городской программе создания рабочих мест

Новости часа: Москва получит свыше 1,1 тыс новых рабочих мест в СВАО

Суд запретил пенсионеру из Бутова содержать коз на улице

Собянин одобрил строительство двух объектов на западе и северо-востоке Москвы

Завершение строительства моста через Нагатинский затон запланировано на конец 2024 года

Концертный зал на 1,5 тыс мест возведут в "Экспоцентре"

Новости часа: городская программа создания МПТ позволит обеспечить работой 290 тыс человек

"Торги Москвы": нестационарные торговые объекты

Порядка 1,7 тысячи дворов благоустроили в 2024 году в Москве. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

Во дворах поменяли асфальт, обустроили парковки, разбили газоны и клумбы, отремонтировали детские и спортивные площадки, разместили качели и беседки. Установили фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами.

Как отметили в мэрии, все работы проводят с учетом пожеланий горожан. Например, при наличии необходимых условий во дворах могут выделить место для выгула домашних питомцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствовидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика