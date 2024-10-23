Порядка 1,7 тыс дворов благоустроили в этом году в Москве

Порядка 1,7 тысячи дворов благоустроили в 2024 году в Москве. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

Во дворах поменяли асфальт, обустроили парковки, разбили газоны и клумбы, отремонтировали детские и спортивные площадки, разместили качели и беседки. Установили фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами.

Как отметили в мэрии, все работы проводят с учетом пожеланий горожан. Например, при наличии необходимых условий во дворах могут выделить место для выгула домашних питомцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.