Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 13:15

Город

Реконструкцию всех развязок на МКАД закончат в 2024 году

Реконструкцию всех развязок на МКАД закончат в 2024 году

Новости часа: почти 90 тыс человек получили помощь в новом комплексе МКНЦ им Логинова

Московские цветники начали готовить к зиме

Реконструкцию всех развязок на МКАД завершат в 2024 году

Новости часа: в обновленных поликлиниках Москвы провели более 23 млн приемов

Пропускная способность развязки МКАД с улицей Верхние Поля вырастет на треть

Прием заявок на гранты для экспортеров начался в столице

Москвичам рассказали, как новый стандарт медпомощи изменил систему здравоохранения

Собянин: начали реставрацию фасадов церкви Вознесения Господня в Коломенском

ЦОДД спрогнозировал в столице трафик до 7 баллов вечером 23 октября

Реконструкцию абсолютно всех развязок на МКАД завершат в 2024 году. Это масштабный проект по замене устаревших "клеверов" на современные эстакады с направленными съездами.

20 развязок уже готовы, осталось еще два дорожных узла. Среди них – один из самых сложных объектов, который располагается на пересечении с улицей Верхние Поля. Запуска движения здесь ждут жители сразу нескольких районов Москвы и области.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдорогивидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаНаталья Мелехина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика