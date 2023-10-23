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23 октября, 12:15

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Московские цветники начали готовить к зиме

Московские цветники начали готовить к зиме

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Московские цветники начали готовить к зиме. В октябре специалисты занимаются многолетними растениями, которые взойдут в следующем теплом сезоне. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

В порядок приводят клумбы, подкармливают растения, позже их обработают от болезней и вредителей. На финальном этапе цветники украсят древесной щепой. Тематические клумбы на главных магистралях оформят в виде национальных и сказочных узоров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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