Московские цветники начали готовить к зиме. В октябре специалисты занимаются многолетними растениями, которые взойдут в следующем теплом сезоне. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

В порядок приводят клумбы, подкармливают растения, позже их обработают от болезней и вредителей. На финальном этапе цветники украсят древесной щепой. Тематические клумбы на главных магистралях оформят в виде национальных и сказочных узоров.

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