23 октября, 12:15Город
Реконструкцию всех развязок на МКАД завершат в 2024 году
Реконструкцию абсолютно всех развязок на МКАД завершат в 2024 году. Это масштабный проект по замене устаревших "клеверов" на современные эстакады с направленными съездами.
20 развязок уже готовы, осталось еще два дорожных узла. Среди них – один из самых сложных объектов, который располагается на пересечении с улицей Верхние Поля. Запуска движения здесь ждут жители сразу нескольких районов Москвы и области.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.