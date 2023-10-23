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23 октября, 11:15

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Реконструкцию всех развязок на МКАД завершат в 2024 году

Реконструкцию всех развязок на МКАД завершат в 2024 году

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Реконструкцию всех развязок на МКАД завершат в 2024 году. Это масштабный проект по замене устаревших клеверных развязок на современные эстакады с направленными съездами.

Отмечается, что на МКАД 20 развязок уже готовы, осталось еще два дорожных узла, и один из них находится на пересечении с улицей Верхние Поля. Подробнее о том, как изменится движение в столице после завершения всех работ, – в эфире телеканала Москва 24.

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