Реконструкцию всех развязок на МКАД завершат в 2024 году. Это масштабный проект по замене устаревших клеверных развязок на современные эстакады с направленными съездами.

Отмечается, что на МКАД 20 развязок уже готовы, осталось еще два дорожных узла, и один из них находится на пересечении с улицей Верхние Поля. Подробнее о том, как изменится движение в столице после завершения всех работ, – в эфире телеканала Москва 24.