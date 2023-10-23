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23 октября, 07:30

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Более 80 дорожных камер перевесили на новые места в Москве

Более 80 дорожных камер перевесили на новые места в Москве

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В Москве более 80 дорожных камер перевесили на новые места. ЦОДД установил эти комплексы фотовидеофиксации нарушений на участках, где в течение 2022 года случилось более трех аварий с пострадавшими или погибшими. Об этом сообщили в Дептрансе.

Камеры появились по 78 адресам в каждом округе Москвы. Большинство из них фиксируют превышение скорости, непропуск пешеходов, несоблюдение правил проезда перекрестков и другие опасные нарушения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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