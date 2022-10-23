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Московский зоопарк показал процесс обустройства бассейна для медведя с Диксона

Московский зоопарк показал процесс обустройства бассейна для медведя с Диксона

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Сотрудники Московского зоопарка показали, как идет обустройство бассейна для медведя Диксона.

На кадрах видно, что в вольере уже полностью сварены решетки, засыпана галька и проложен плавный деревянный спуск в бассейн. На внешней стороне вольера уже висит табличка с фотографией Диксона и краткой информацией о нем.

Медведь Диксон стал знаменит на всю страну после того, как его обнаружили с ранением на Таймыре и доставили на лечение в Москву. Медведь успешно прошел реабилитацию и уже поправился. Скоро он поселится в новом вольере.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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