Собянин рассказал о строительстве новых станций метро и дорожных развязок

В Москве, несмотря на непростой период, важные для города проекты не останавливают. В городе открывают новые станции метро, строят дороги и развязки, запустили МЦК и МЦД. Об этом рассказал Сергей Собянин.

За 11 лет в столице открыли 59 станций метро, 31 станцию МЦК, построили более тысячи километров дорог. Кроме того, продолжается работа над ключевым проектом по строительству хорд.

Также по программе реновации в Москве построили более 150 домов, что составляет 41 миллион квадратных метров жилья. Продолжается строительство новых больниц, детских школ и садов, спортивных центров.

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