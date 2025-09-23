Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 20:45

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 сентября

"Новости дня": столичный электрофлот пополнился новыми судами

Собянин: Москва приступает к включению отопления

Три автомобиля столкнулись в центре Москвы

"Новости дня": под Московой-рекой проложат новый тоннель в районе Нагатинского затона

Метеорологическая осень впервые в истории опоздала в Москву на 23 дня

Трактор, машина скорой помощи и легковушка столкнулись на севере Москвы

В Москве прошло первое в этом сезоне заседание Директорской ложи театров

"Новости дня": светофоры с контурной подсветкой появятся в Южном Тушино

Движение запустили на новом участке Южно-Лыткаринской автодороги

В Москве приступят к включению отопления с 24 сентября, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ. В первую очередь тепло начнут подавать в социальные объекты – детские сады, школы и больницы.

В столице наступит метеорологическая осень 24 сентября, которая задержалась на 23 дня. Синоптики заявляют, что такого ни разу не было за всю историю метеонаблюдений.

В выходные, 27 и 28 сентября, в городе введут частичные ограничения из-за масштабного мотофестиваля. Например, в субботу с 11:40 будет временно закрыт проезд на улице Косыгина в сторону Воробьевского шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городпогодавидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика