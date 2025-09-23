23 сентября, 20:45Город
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 сентября
В Москве приступят к включению отопления с 24 сентября, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ. В первую очередь тепло начнут подавать в социальные объекты – детские сады, школы и больницы.
В столице наступит метеорологическая осень 24 сентября, которая задержалась на 23 дня. Синоптики заявляют, что такого ни разу не было за всю историю метеонаблюдений.
В выходные, 27 и 28 сентября, в городе введут частичные ограничения из-за масштабного мотофестиваля. Например, в субботу с 11:40 будет временно закрыт проезд на улице Косыгина в сторону Воробьевского шоссе.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.