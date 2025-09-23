На Патриарших прудах начали массово закрываться рестораны из-за высокой аренды и сильной конкуренции.

Часть предпринимателей ищет новые локации с более низкой арендой и большим пешеходным трафиком. Тем не менее некоторые заведения остаются устойчивыми и продолжают работать десятилетиями. Жители района отмечают, что массовым закрытие назвать нельзя – ресторанов по-прежнему около сотни.

