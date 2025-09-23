Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 08:00

Город

На Патриарших прудах начали массово закрываться рестораны из-за высокой аренды

На Патриарших прудах начали массово закрываться рестораны из-за высокой аренды

Собянин: средства ПВО поразили еще два летевших к Москве БПЛА

282 ребенка родились в Москве 22 сентября

Квесты пройдут в центре современного искусства "Винзавод"

Новую партию гуманитарной помощи из Москвы отправили в приграничные районы

"Утро": температура воздуха в Москве составит 16 градусов 23 сентября

Иностранцы отметили высокий уровень безопасности в Москве

Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО 30 БПЛА за время продолжительный атаки

"Улицы московские": Спиридоновка

На Патриарших прудах начали массово закрываться рестораны из-за высокой аренды и сильной конкуренции.

Часть предпринимателей ищет новые локации с более низкой арендой и большим пешеходным трафиком. Тем не менее некоторые заведения остаются устойчивыми и продолжают работать десятилетиями. Жители района отмечают, что массовым закрытие назвать нельзя – ресторанов по-прежнему около сотни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕгор БедуляДарья КрамароваАртем Смахтин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика