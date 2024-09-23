Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 сентября

Новости часа: новая трамвайная линия связала шесть районов Москвы

Новые выделенные полосы появятся в Москве в октябре

Новости часа: новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского планируют продлить

Собянин: трамвайный маршрут № 2 пойдет от 3-й Владимирской до Курского вокзала

"Мой район. Новости": мэр Москвы сообщил об открытии новой трамвайной линии

В Москве началась подготовка цветников к зиме

Еще 13 км выделенных полос для городского транспорта появится в Москве осенью

Сергей Собянин: открылась новая трамвайная линия на улице Сергия Радонежского

"Сити": москвичам представили подборку культурных мероприятий недели

Движение запущено по восстановленной трамвайной ветке на улице Сергия Радонежского в Москве. В итоге москвичи получили еще один удобный и быстрый маршрут до Садового кольца. В будущем эту ветку планируют продлить до Ивановского района.

Экстренное предупреждение из-за резкого похолодания объявлено в столице. Ночью столбики термометров могут упасть до отметки минус 4 градуса. Отопление в детских садах, школах и больницах начнут включать с 29 сентября в Подмосковье. Об этом сообщили в министерстве энергетики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортобществопогодавидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика