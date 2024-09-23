Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 сентября

Движение запущено по восстановленной трамвайной ветке на улице Сергия Радонежского в Москве. В итоге москвичи получили еще один удобный и быстрый маршрут до Садового кольца. В будущем эту ветку планируют продлить до Ивановского района.

Экстренное предупреждение из-за резкого похолодания объявлено в столице. Ночью столбики термометров могут упасть до отметки минус 4 градуса. Отопление в детских садах, школах и больницах начнут включать с 29 сентября в Подмосковье. Об этом сообщили в министерстве энергетики.

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