23 сентября, 07:30Город
Историю столичной улицы Кузнецкий Мост расскажут на экскурсии "Гуляй и помогай"
В столице появился новый прогулочный маршрут, во время которого можно не только узнать об истории города, но и поучаствовать в благотворительности. Экскурсия "Гуляй и помогай" проходит по Кузнецкому Мосту.
Участники познакомятся с местами, связанными со знаменитыми меценатами и благотворителями, и смогут ненужные вещи в специальный бокс на одной из точек маршрута. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.