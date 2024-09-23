Историю столичной улицы Кузнецкий Мост расскажут на экскурсии "Гуляй и помогай"

В столице появился новый прогулочный маршрут, во время которого можно не только узнать об истории города, но и поучаствовать в благотворительности. Экскурсия "Гуляй и помогай" проходит по Кузнецкому Мосту.

Участники познакомятся с местами, связанными со знаменитыми меценатами и благотворителями, и смогут ненужные вещи в специальный бокс на одной из точек маршрута. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.