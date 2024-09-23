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23 сентября, 07:15

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Новый участок МСД планируют открыть в столице до конца 2024 года

Новый участок МСД планируют открыть в столице до конца 2024 года

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Еще один новый участок Московского скоростного диаметра на южном направлении планируют открыть до конца 2024 года. По мнению экспертов, возведение нового участка увеличит рейтинг этой магистрали, которая за год работы вошла в топ-3 популярных столичных дорог.

Длина прямого хода по МСД составляет 68 километров от трассы М-11 "Нева" до М-2 "Крым". Через столицу можно проехать за 40 минут. Кроме того, с диаметра можно съехать на строящуюся магистраль М-12 в сторону Казани.

Почему автомобилисты выбирают МСД и как изменились их маршруты с появлением диаметра? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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