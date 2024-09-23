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23 сентября, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

После реконструкции "Олимпийский" будет центром профессионального и любительского спорта, сообщил Сергей Собянин. Кроме спортивных площадок, там будет все для культурных и деловых мероприятий, семейного отдыха и развлечений.

"В торгах на право реорганизации территории в Коптеве участвовали четыре компании из Москвы, Перми, Оренбурга и Чеченской Республики. Победителем стала компания "Гео-Инвест". Девелопер сможет построить на участке современный общественно-деловой квартал. Инвестиции в проект оцениваются в 5,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 264 миллиона рублей. По итогам реорганизации площадки создадут более 700 рабочих мест", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В поселке Щапово и прилегающих населенных пунктах до 2028 года построят и реконструируют около 3 километров дорог. Предполагается существенно повысить качество дорожного покрытия в Краснопахорском районе.

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