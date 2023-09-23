Новости часа: более 150 территорий благоустроили в ВАО Москвы с начала года

Три человека пострадали в результате пожара в жилом доме в поселении Филимонковское. Информацию передает МЧС.

Более 150 территорий благоустроили в ВАО Москвы с начала года с привлечением средств от платных парковок. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Граффити с изображениями знаковых моделей автомобилей разместили на бетонной стене у завода "Москвич". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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