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Новости

23 сентября, 23:45

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Новости часа: более 150 территорий благоустроили в ВАО Москвы с начала года

Новости часа: более 150 территорий благоустроили в ВАО Москвы с начала года

Новости часа: участок Новохохловской улицы перекрыли до 13 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Молодых людей с ограничениями по здоровью научат предпринимательству

Приуроченный к закрытию сезона мотофестиваль прошел в Москве

Новости часа: 12 тысяч человек поучаствовали в фестивале к закрытию мотосезона в Москве

В Москве прошел мотофестиваль, приуроченный к закрытию сезона

Москвичам показали дорожный трафик в разных частях столицы

Новости часа: в Москве прошла торжественная церемония отправки контрактников в войска

Дептранс сообщил, что в центре Москвы начали снимать ограничения из-за закрытия мотосезона

Три человека пострадали в результате пожара в жилом доме в поселении Филимонковское. Информацию передает МЧС.

Более 150 территорий благоустроили в ВАО Москвы с начала года с привлечением средств от платных парковок. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Граффити с изображениями знаковых моделей автомобилей разместили на бетонной стене у завода "Москвич". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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