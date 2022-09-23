На Манежной площади прошла акция под лозунгом "Своих не бросаем". По данным МВД, всего там собралось около 50 тысяч человек. Многие пришли с российскими флагами. В акции также приняли участие представители политических партий, гражданские активисты, а также артисты и музыканты.

Участием в акции горожане выразили поддержку жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

