Возле ТПУ "Рижская" началось благоустройство территории

В Москве начали благоустраивать территории у ТПУ "Рижская". Маршруты в районе транспортно-пересадочного узла, а также одноименной строящейся станции БКЛ сделают комфортнее, а еще обустроят новые.

В рамках первого этапа благоустройства пройдут работы на Большой Переяславской улице, во 2-м Крестовском переулке, на съезде из Водопроводного переулка у Новорижской эстакады ТТК. В ходе благоустройства воздушные кабельные линии уберут под землю, приведут в порядок и расширят тротуары, обустроят новые. Общая площадь пешеходной зоны составит почти 15 тысяч квадратных метров.

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