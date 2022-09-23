В Москве отменили мотофестиваль и мотопарад. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Эти мероприятия были приурочены к закрытию мотосезона в городе.

Они должны были пройти с 23 по 25 сентября. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.