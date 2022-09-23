"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в два балла

Загруженность столичных дорог оценивается в два балла. Движение затруднено по внешней стороне Третьего транспортного кольца. Затор образовался от Дорогомиловского моста до проспекта Генерала Дорохова.

На внутренней стороне МКАД от Рязанского проспекта до улицы Верхние поля длина затора составила шесть километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.