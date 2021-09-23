Памятник Минину и Пожарскому накроют теплым павильоном для реставрации

На Красной площади возводят отапливаемый павильон-мастерскую. Он накроет памятник Минину и Пожарскому. Затем внутри начнется реставрация знаменитой скульптуры и постамента.

Крытый павильон позволит провести все необходимые работы прямо на месте. Таким образом, реставраторы хотят избежать рисков при транспортировке.

Памятник был воздвигнут 200 лет назад на народные средства. Реставрацию тоже проведут на пожертвования. Исторический музей еще в 2018 году объявил о сборе средств. Стоимость работ оценивалась в 55 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.