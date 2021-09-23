Москвичам рассказали, как дождливая погода отразилась на дорожном трафике

Непогода повлияла на дорожный трафик в столице. Плотный поток сформировался на Дмитровском шоссе.

Затруднено движение на Ленинградском проспекте. Придется сбросить скорость на Таганской площади. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.