Москвичей предупредили о вечерних заторах

Вечером 23 сентября на дорогах Москвы будет не протолкнуться. Дептранс прогнозирует заторы в 9 баллов из-за непогоды.

Основные затруднения будут наблюдаться на шоссе и центральных улицах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.