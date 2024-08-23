Специальную программу подготовили на столичном фестивале "Солома"

В субботу, 24 августа, в саду "Эрмитаж" пройдет фестиваль "Солома". Помимо музыки, для гостей подготовили специальную программу, в которую вошли мастер-классы, йога, духовные практики, спортивные и интеллектуальные игры.

Кроме того, в программе этого года заявлены "Дженга" и "Черепашьи бега", игромастера объяснят правила и ответят на вопросы. Также можно будет поучаствовать в "Зеленом свопе".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

