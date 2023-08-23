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19:45

Экономика

Экономическую сессию провели на Московском урбанфоруме

Экономическую сессию провели на Московском урбанфоруме

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В течение 23 августа на Московском урбанфоруме обсуждали экономические темы: специальная сессия получила название "Экономика в глобальном шторме", и в ней приняли участие представители Минэкономразвития, министерства промышленности и торговли, а также различных крупных компаний и корпораций.

На встрече шла речь о госпрограммах, бюджетировании и инвестициях в разнообразных отраслях экономики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
городэкономикавидеоСветлана Ключникова
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