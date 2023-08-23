Новости часа: более 60 тыс беспилотников произведут в столице к 2027 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве произведут более 60 тысяч беспилотников к 2027 году. Об этом сообщили в комплексе экономической политики.

Более тысячи гектаров бывших промзон могут включить в программу развития. Об этом заявил департамент имущества Москвы.

Резервный борт вернувшегося в Шереметьево самолета Smartavia вылетел в Сочи. О вылете сообщила компания-перевозчик.