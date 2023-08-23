Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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18:30

Экономика

Новости часа: более 60 тыс беспилотников произведут в столице к 2027 году

Новости часа: более 60 тыс беспилотников произведут в столице к 2027 году

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Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на юге Москвы

Москвичам рассказали об активностях в "Лужниках", организованных в рамках МУФ-2023

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Москвичам рассказали, что посмотреть в "Лужниках" в рамках МУФ 23 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве произведут более 60 тысяч беспилотников к 2027 году. Об этом сообщили в комплексе экономической политики.

Более тысячи гектаров бывших промзон могут включить в программу развития. Об этом заявил департамент имущества Москвы.

Резервный борт вернувшегося в Шереметьево самолета Smartavia вылетел в Сочи. О вылете сообщила компания-перевозчик.

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