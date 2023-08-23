Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Москвичам рассказали, что посмотреть в "Лужниках" в рамках МУФ 23 августа

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Самая большая площадка Московского урбанистического форума в "Лужниках" ежедневно готовит для гостей уникальную программу. Каждый найдет активности для себя – от экстремальных видов спорта до лекций и мастер-классов.

Например, в "Лужниках" проводят для детей бесплатные тестирования на профориентацию. Тестирование проводят в шатре "Траектория роста" недалеко от канатной дороги. Пройти его можно в любой день, кроме понедельника: по будням – с 12:00 до 21:00, а по выходным – с 11:00 до 21:00. Сделать это можно также онлайн, оставив заявку на портале детских технопарков.

Что еще можно посетить в "Лужниках"? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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