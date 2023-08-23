Москвичам рассказали, что посмотреть в "Лужниках" в рамках МУФ 23 августа

Самая большая площадка Московского урбанфорума в "Лужниках" ежедневно готовит для гостей уникальную программу. Здесь можно покататься на скейте, попробовать роль альпиниста, поучаствовать в мастер-классах или квестах.

В "Лужниках" можно посетить павильон "Цифровые технологии Москвы". В одном пространстве собраны более 10 тематических зон, где посетители могут прокатиться на велосипеде по цифровой копии ВДНХ, отправиться в прогулку по крыше гостиницы "Националь" или даже совершить путешествие во времени и побывать на закрытии Олимпиады 1980 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.