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Город

Две новые эстакады открыли на развязке МКАД с улицей Верхние поля

Две новые эстакады открыли на развязке МКАД с улицей Верхние поля

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

На развязке МКАД с улицей Верхние поля открыли две новые эстакады – это съезды с Новоегорьевского шоссе. В целом, данная развязка – одна из самых ожидаемых водителями. Новые дороги сделают комфортнее поездки для ряда районов, а также упростит дорогу автомобилистам, которые посещают крупные торговые комплексы, расположившиеся по обе стороны МКАД.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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