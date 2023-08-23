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11:30

Город

Более 600 детсадов планируют открыть в ТиНАО к 2035 году

Более 600 детсадов планируют открыть в ТиНАО к 2035 году

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Москва активно создает новые объекты социальной инфраструктуры в новых округах. Так, планируется, что в ТиНАО к 2035 году появятся более 600 детских садов, школ и медучреждений.

Социальные объекты строит не только город, но и инвесторы, которые возводят новые жилые кварталы. Планируется, что в 2024 году введут в эксплуатацию больше 20 детских садов и школ, а также поликлинику для взрослых и детей.

Какие объекты уже открылись? И как они выглядят? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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