Детский кластер создадут в столичном парке "Яуза"

В московском парке "Яуза" создадут детский кластер. Его общая площадь составит более 2,5 тысячи квадратных метров. В порядок приведут 14 детских площадок. Там также организуют две новые игровые зоны.

Место, где создадут детский кластер, находится среди плотной жилой застройки. Территории очень популярны среди жителей, а мест для прогулок с детьми на всех не хватает. Благоустройство должно решить эти вопросы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.