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Разбросанные электросамокаты в Москве будут отправлять на спецстоянку

Разбросанные электросамокаты в Москве будут отправлять на спецстоянку

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Разбросанные арендованные и личные самокаты, а также велосипеды в Москве будут забирать и отправлять на спецстоянку. Об этом заявили в Дептрансе.

В ведомстве пояснили, что изменения коснутся транспорта, который мешает другим участникам дорожного движения. Оставлять все арендованые двухколесные средства можно только на парковках, которые отмечены в прокатных сервисах.

Контролировать соблюдение правил будет ЦОДД, а за перемещение на спецстоянки будут отвечать сотрудники Московского паркинга. Забрать технику можно будет после предъявления документов на собственность.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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