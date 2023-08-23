Разбросанные электросамокаты в Москве будут отправлять на спецстоянку

Разбросанные арендованные и личные самокаты, а также велосипеды в Москве будут забирать и отправлять на спецстоянку. Об этом заявили в Дептрансе.

В ведомстве пояснили, что изменения коснутся транспорта, который мешает другим участникам дорожного движения. Оставлять все арендованые двухколесные средства можно только на парковках, которые отмечены в прокатных сервисах.

Контролировать соблюдение правил будет ЦОДД, а за перемещение на спецстоянки будут отвечать сотрудники Московского паркинга. Забрать технику можно будет после предъявления документов на собственность.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.