Роспотребнадзор подтвердил, что дымка и запах гари в Москве не опасны для здоровья

Дымка и запах гари в Москве не опасны для здоровья. Это подтвердил Роспотребнадзор. За последнюю неделю специалисты почти две тысячи раз исследовали воздух. Выше нормы показатели были один раз – утром 22 августа. Уже утром 23 августа дышалось легче. Кажется, что смог рассеялся.

Однако вечером 23 августа горожане снова сообщили о запахе гари в центре города. Пожары в Рязанской области продолжаются. А дымка и гарь в столице как раз от них. Специалисты из Москвы помогают тушить леса. Им приходится буквально пробираться сквозь стены огня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.