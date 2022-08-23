Столичный штаб по реновации получил почти 140 тысяч обращений с момента открытия

Почти 140 тысяч обращений получил московский штаб по реновации с момента своего открытия. Москвичи задают вопросы о дате переселения, порядке предоставления жилья и приобретении дополнительной площади.

Отмечается, что штаб работает на протяжении 5 лет и оперативно предоставляет москвичам всю информацию о работах по переселению из старых домов.

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