Современный кластер зимних видов спорта появится на Воробьевых горах

На Воробьевых горах откроется современный кластер зимних видов спорта.

В 50-е годы прошлого века там был знаменитый лыжный трамплин, но затем инфраструктура пришла в упадок и несколько лет назад комплекс демонтировали. Какой будет новый спортивный центр и когда он заработает – в эфире телеканала Москва 24.