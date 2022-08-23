Метеоролог рассказал, почему смог не усиливается в Москве

Пожары в Рязанской области усилились, но в Москве смог сильнее не стал. Причем ветер направление не менял.

Метеоролог, кандидат географических наук, доцент МГУ имени М. В. Ломоносова Павел Константинов рассказал, почему так происходит.

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