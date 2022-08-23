МФЦ открыли после капитального ремонта на проспекте Вернадского в Москве

На проспекте Вернадского после капитального ремонта открылся МФЦ. Центр усовершенствовали и сделали удобным для посетителей. Он принимает жителей ежедневно с 08:00 до 20:00.

Новый МФЦ получили и жители района Коньково. Там посетители могут воспользоваться дополнительными сервисами. Например, сделать фото на документы, распечатать или снять копию, а также оплатить госпошлины с помощью терминалов.

Кроме того, там есть и пространство обмена книгами. Любой желающий может почитать в комфортной обстановке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.